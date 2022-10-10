Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Астрологи назвали три знака зодиака, которым повезет на этой неделе

Анастасия Колоскова
Общество
Астрологи назвали три знака зодиака, которым повезет на этой неделе
Фото: Pexels

Наступившая неделя с 10 по 16 октября принесет неожиданные события и перемены в судьбах многих людей. Наиболее удачным этот период станет для трех знаков зодиака: Овнов, Скорпионов и Стрельцов.

Так, Овны могут встретить влиятельных людей, которые в будущем помогут им в жизни. Они изменят планы и вернутся к ранее заброшенным проектам, что обернется невероятной удачей. В конце недели представители этого знака ощутят благоприятные сдвиги в текущем положении дел и смогут выйти на новый уровень в профессиональном и финансовом аспектах.

Скорпионов ждет очень удачная неделя. Звезды гарантируют им успех в достижении всех поставленных целей. Положительные перемены придут также в финансовую сторону жизни. Для представителей знака откроются новые перспективы, а некогда недоступные жизненные блага окажутся вполне достижимыми. Скорпионы могут рассчитывать на интересное путешествие, приключения и встречи с интересными людьми.

Для привлечения удачи Стрельцам нужно быть более решительными и уверенными. При этом им можно смело рисковать и не опасаться принимать важные решения. Все заветные мечты этих людей сбудутся, если они не станут оглядываться по сторонам, а уверенно пойдут вперед. Астрологи не рекомендуют им посвящать кого бы то ни было в свои планы, передает rsute.ru.

До этого нумеролог Александр Ларионов рассказал, что октябрь обещает принести человечеству глобальные перемены, которые будут носить резкий и неожиданный характер. По его словам, наиболее значительные испытания могут выпасть на долю человечества в период с 12 по 15 октября, а также 23-го и 25-го числа.

Гороскопы Прогнозы Астрология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Три причины читать классику

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бизнес на живых созданиях

Все мнения
О проекте