Астрологи назвали три знака зодиака, которым повезет на этой неделе

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Наступившая неделя с 10 по 16 октября принесет неожиданные события и перемены в судьбах многих людей. Наиболее удачным этот период станет для трех знаков зодиака: Овнов, Скорпионов и Стрельцов.

Так, Овны могут встретить влиятельных людей, которые в будущем помогут им в жизни. Они изменят планы и вернутся к ранее заброшенным проектам, что обернется невероятной удачей. В конце недели представители этого знака ощутят благоприятные сдвиги в текущем положении дел и смогут выйти на новый уровень в профессиональном и финансовом аспектах.

Скорпионов ждет очень удачная неделя. Звезды гарантируют им успех в достижении всех поставленных целей. Положительные перемены придут также в финансовую сторону жизни. Для представителей знака откроются новые перспективы, а некогда недоступные жизненные блага окажутся вполне достижимыми. Скорпионы могут рассчитывать на интересное путешествие, приключения и встречи с интересными людьми.

Для привлечения удачи Стрельцам нужно быть более решительными и уверенными. При этом им можно смело рисковать и не опасаться принимать важные решения. Все заветные мечты этих людей сбудутся, если они не станут оглядываться по сторонам, а уверенно пойдут вперед. Астрологи не рекомендуют им посвящать кого бы то ни было в свои планы, передает rsute.ru.

До этого нумеролог Александр Ларионов рассказал, что октябрь обещает принести человечеству глобальные перемены, которые будут носить резкий и неожиданный характер. По его словам, наиболее значительные испытания могут выпасть на долю человечества в период с 12 по 15 октября, а также 23-го и 25-го числа.