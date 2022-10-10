Водитель попытался избавиться от пистолета, общаясь с сотрудником ГИБДД в Москве

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции города Москвы

Россия, Москва, Бесединское шоссе Карта всех событий

На юге столицы водитель во время проверки документов сотрудниками ГИБДД попытался выбросить пистолет на обочину. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин в понедельник, 10 октября.

По его словам, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Mercedes на Бесединском шоссе для проверки документов. В процессе разговора с инспекторами 39-летний водитель попытался незаметно выбросить на обочину пистолет. Полицейские увидели это и задержали мужчину, а также двоих его пассажиров.

В ходе осмотра места происшествия на обочине дороги сотрудники правоохранительных органов обнаружили сигнальный пистолет, самостоятельно переделанный под стрельбу боевыми патронами, и пять боеприпасов промышленного производства к нему.

В результате досмотра машины был найден еще один пистолет с 12 патронами. Позже экспертиза показала, что оружие является травматическим.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции города Москвы

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Водитель автомобиля задержан и заключен под стражу.

Еще одного мужчину, который незаконно хранил оружие, задержали в Подмосковье. Помимо пистолета у подозреваемого обнаружили несколько кустов конопли.