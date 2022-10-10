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СК проверит сообщения о нелегальных отелях в Москве

Степан Жирнов
Происшествия
СК проверит сообщения о нелегальных отелях в Москве
Фото: СК РФ

Следственный комитет проверит дома на юге и юго-западе столицы на наличие незаконных хостелов после сообщений в СМИ. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в понедельник, 10 октября.

По ее словам, в эфире федерального телеканала появилась информация о том, что в ЮАО и ЮЗАО функционируют незаконные хостелы. Так, жильцы домов жалуются на антисанитарию, неприятные запахи и шум. Помимо этого, по их мнению, такие заведения создают дополнительную нагрузку на системы водоснабжения и водоотведения, а также на электросеть.

По данному факту СК организовал доследственные проверки в Гагаринском и Даниловском районах.

Еще одна история с хостелами произошла на северо-востоке столицы. В помещении организации произошел пожар, пострадавших нет.

Хостелы Проверки Следственный комитет Москва Гагаринский район
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