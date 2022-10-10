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Приметы и советы

Частный массажист удушил свою клиентку в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Частный массажист удушил свою клиентку в Подмосковье
Фото: СК РФ

Частного массажиста подозревают в том, что он удушил свою клиентку во время сеанса в квартире погибшей в городе Реутове. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в понедельник, 10 октября.

По ее словам, 5 октября 2022 года в квартире на улице Некрасова обнаружили тело 40-летней женщины без признаков насильственной смерти, но со связанными руками. Судебно-медицинская экспертиза показала, что женщина умерла от асфиксии.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ходе расследования выяснилось, что погибшая вызывала на дом частного массажиста. Его личность и местоположение установили, а после подозреваемого задержали в городе Балашиха.

На допросе 27-летний мужчина признал вину и рассказал, что поссорился с клиенткой, связал ее, а потом задушил. Затем злоумышленник забрал мобильные телефоны погибшей и скрылся с места преступления.

Фигуранта уголовного дела арестовали. Следствие занимается закреплением доказательной базы.

Еще один человек погиб в результате сеанса в столице 22 августа. 31-летний мужчина скончался после эротического массажа.

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