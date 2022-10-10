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Дом по реновации возле метро «Фонвизинская» введут в эксплуатацию в 2023 году

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом по реновации возле метро «Фонвизинская» введут в эксплуатацию в 2023 году
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, улица Милашенкова, 7к3 Карта всех событий

Неподалеку от станции метро «Фонвизинская» в столичном районе Бутырский в 2023 году введут в эксплуатацию дом по программе реновации жилья. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Сейчас строится надземная часть здания. У новостройки хорошая транспортная доступность: ее возводят всего в двух минутах от станции метро «Фонвизинская», — заявил он.

По словам Загрутдинова, всего в новостройке будет 255 квартир, из них 65 однокомнатных, 168 двухкомнатных и 22 трехкомнатные. Кроме того, пять квартир будут специально подготовлены для маломобильных людей.

Двухсекционный дом переменной этажности будет оборудован подземным паркингом. На фасадах установят корзины под кондиционеры, лоджии остеклят. Первый этаж будет отдан под нежилые помещения. Территория вокруг дома будет полностью благоустроена и озеленена, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что с июля по сентябрь 2022 года новоселье по программе реновации отметили более 4,7 тысячи семей. При этом лидером по числу заключенных соглашений за этот период стал ЮВАО.

На западе Москвы с начала текущего года расселили 16 старых жилых домов в рамках программы реновации. Как уточняется, здания расположены в районах Проспект Вернадского, Фили-Давыдково, Кунцево, Очаково-Матвеевское и Солнцево.

Строительство Москва Рафик Загрутдинов Реновация Северо-Восточный административный округ (СВАО)
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