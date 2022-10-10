«Нарушение кровообращения»: врач рассказал, в чем опасность сидячего образа жизни

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При малоподвижном образе жизни значительно увеличивается вероятность появления хронических заболеваний. Предотвратить развитие неприятных болезней можно, грамотно выполняя профилактику. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов.

Сидячий образ жизни приводит к проблемам с кровообращением, отметил собеседник «ВМ».

— Если большую часть времени человек проводит сидя, то из 24 часов минимум треть времени он сидит на чем-то. Получается, у него есть некая контактная поверхность, и это может вызывать нарушение локального кровотока и кровообращения в органах малого таза и ногах. Можно ожидать хронического нарушения кровотока этой части тела: варикозное расширение вен, застойные явления, простатиты у мужчин и заболевания половой сферы у женщин, геморрои и так далее, — рассказал врач.

По словам эксперта, позвоночник исторически не привык находиться долго без движения в непривычной для него позе. Это приводит к избыточной нагрузке на поясничный отдел позвоночника и к более раннему старению, предупредил специалист.

Также при малоподвижном образе жизни начинаются проблемы с шеей, заметил врач.

— Так как человек, ведущий сидячий образ жизни, как правило, часто смотрит в монитор, его глаза находятся в напряжении. А они ассоциированы с затылком и шейным отделом позвоночника, в результате автоматически перенапрягается шейный отдел. Нужно это профилактировать, вставать, смотреть в разные стороны, вдаль, делать элементарную профилактику, — рекомендовал Евдокимов.

Следствием сидячего образа жизни могут быть хронические головные боли, мигрени, головокружения, подчеркнул врач. Нарушаются когнитивные функции, снижается память и внимание. Человек быстро утомляется, устает, становится раздражительным, плохо спит и испытывает хронический стресс, пояснил остеопат.

Если образ жизни поменять не получается, нужно приобретать полезные привычки, уверен специалист.

— Одна из полезных привычек — движение. Нужно привнести такие привычки в образ жизни, чтобы дать организму возможность преодолевать непривычные нагрузки. Достаточно делать разминку, ходить в спортзал, выходить на свежий воздух, проветривать помещение, наладить рабочее место, чтобы все было правильно подобрано (стул, стол, правильный свет), — посоветовал врач.

Не менее важно соблюдать режим труда и отдыха, заметил собеседник «ВМ». Именно при его нарушении чаще всего появляются различные хронические заболевания. Если человек забывает отдохнуть пару дней в неделю, не ездит в отпуск, задерживается на работе, это накопится в хроническую проблему, заключил эксперт.