«Исключение из правил»: терапевт развеял миф о продолжительной жизни алкоголиков

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Часто крепкое здоровье обусловлено хорошей генетикой и правильным образом жизни, а также отказом от вредных привычек. Однако из этого правила есть исключения. Известный пример — британский премьер-министр Уинстон Черчилль, который выпивал в день бутылку хорошо выдержанного коньяка, курил сигары и прекрасно себя чувствовал. «Вечерняя Москва» решила узнать, могут ли пагубные пристрастия не оказывать негативного влияния на организм.

Терапевт, врач-кардиолог Андрей Кондрахин отметил, что ключевым фактором в подобном вопросе играет генетика. По его словам, она решает большинство вопросов, связанных со здоровьем человека.

— Есть такое понятие в медицине — модифицирующие факторы и не модифицирующие факторы. Одним из модифицирующих факторов здоровья является генетика. Международный опыт показывает, что медицина может помочь человеку лишь в 20 процентах, остальные 80 процентов — генетическая предрасположенность к различным болезням. Есть такое понятие «кровь с молоком», вот природа дала хороший набор генов и здоровья, но эти факторы можно изменить с помощью частого употребления алкоголя, курения, неправильного образа жизни и травматизации, — пояснил он.

При этом врач добавил, что людям придется жить с тем багажом здоровья, что им передали предки. Однако эксперт уверяет, что модифицирующие факторы можно изменить. Иными словами, человек с плохим состоянием организма может прожить дольше и наоборот.

— Бывают люди, которые пьют много алкоголя и курят, однако могут прожить долго. Подобное связано с тем, что им это позволяет здоровье. Да, такой человек может пить больше других, но его организм дает возможность бороться с этим. Если же он увеличит свою дозировку, то не факт, что проживет долго. При этом таких случаев мало, это связано с тем, что есть мощная система в организме, которая позволяет нейтрализовать вредные воздействия. Насколько долго? Сложно ответить, это может произойти пару раз за жизнь, и человек не проживет до 90 лет. Другой вопрос, он мог какое-то время употреблять алкоголь, а со временем прекратить, — сказал врач.

Кроме того, Кондрахин заявил, что нарушение общего состояния, приводящее к возникновению уменьшения продолжительности жизни, зависит от травмирующего фактора.

— Если человек достигнет подобной цели, то ситуация в его жизни поменяется. То есть пока он не дойдет до своей грани, то алкоголь его не сможет погубить. Лишь время покажет, насколько хватит организма. Продолжительная жизнь в случае алкоголизма или сильного курения — исключение из правил, — подытожил кардиолог.