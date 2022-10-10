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Зеленский заявил, что рассчитывает на лидерство Британии в поддержке Украины

Евгений Белоусов
В мире
Зеленский заявил, что рассчитывает на лидерство Британии в поддержке Украины
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что Великобритания станет лидером в поддержке Украины. Об этом он заявил в понедельник, 10 октября, после разговора по телефону с британским премьер-министром Лиз Трасс.

— Рассчитываем на лидерство Великобритании в консолидации международной политической и оборонной поддержки Украины, в том числе по защите нашего неба, — заявил он.

В этот день украинский лидер провел телефонные переговоры с рядом европейских политиков, передает ТАСС.

4 октября американский лидер Джо Байден во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским сообщил, что США выделят Украине новый пакет военной помощи. Он оценивается в 625 миллионов долларов.

Продолжение конфликта на Украине связано с провокациями Североатлантического альянса во главе с Соединенными Штатами Америки. Об этом в понедельник, 3 октября, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани. По его словам, власти республики выражают сожаление в связи с происходящим на Украине.

Украина Владимир Зеленский Великобритания Лиз Трасс
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