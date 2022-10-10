Глава СПЧ Фадеев обратился в ОБСЕ, ООН и МККК из-за казни жителей под Купянском

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев направил обращения Верховному комиссару ООН по правам человека, Совету Европы, ОБСЕ, Международному Комитету Красного Креста (МККК), Amnesty International, Европейскому Совету и Европарламенту из-за казни мирных жителей под Купянском. Информация об этом появилась на сайте СПЧ в понедельник, 10 октября.

До этого в Сети появилось соответствующее видео из Купянска. Фадеев подчеркнул, что этот материал доказывает «преступления украинской армии».

— Данное видео свидетельствует о внесудебных расправах, физическом уничтожении людей, проявляющих гражданскую позицию и осмеливающихся оппонировать официальному Киеву. Ситуация также усугубляется тем, что официальные представители украинской власти ранее открыто анонсировали проведение «жестких зачисток» и «фильтрационных мероприятий, — заявил Фадеев.

Он отметил, что главной задачей правозащитного сообщества в данный момент является предотвращение геноцида мирного населения. В этом ключе глава СПЧ призвал международные организации добиться проведения расследования зафиксированных на видео преступлений.

Другое громкое событие произошло на Украине в июле. В результате обстрела изолятора в Еленовке утром погибли 53 украинских военнопленных. Также уточняется, что в ходе обстрела пострадали 75 человек.