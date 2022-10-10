Адвокат Киркорова заявил, что певец не будет судиться с Корчевниковым по делу о богохульстве

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Певец Филипп Киркоров не будет судиться с телеведущим Борисом Корчевниковым, обвинившим исполнителя в богохульстве. Об этом сообщил адвокат поп-звезды Александр Добровинский.

Конфликт знаменитостей начался после того, как Киркоров во время концерта исполнил песню «Мария Магдалена» на поваленном кресте. На певца обрушилась критика, свое неодобрение высказал в том числе Корчевников.

Телеведущий обвинил певца в богохульстве, а также связал действия поп-звезды с ударом по Крымскому мосту.

На резкие высказывания о себе Киркоров реагировать не стал.

— Филипп Киркоров не собирается подавать в суд на Бориса Корчевникова и не держит на него зла. Если будет необходимо, я могу устроить им встречу, чтобы лично все обсудить и решить, — передает слова Добровинского StarHit.

До этого сообщалось, что у Киркорова спросили про последние новости о певице Алле Пугачевой. Как только артист услышал имя экс-супруги, молча убежал от журналистов. Он не знал про обращение Примадонны к Министерству юстиции России. Услышав данную новость, Киркоров был удивлен.