Психолог рассказал, как помочь женщине избежать послеродовой депрессии

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Период беременности для женщины ознаменован большим количеством стрессов и испытаний. В этот момент наиболее важной является поддержка близких и родных. «Вечерняя Москва» в беседе с психологом Андреем Зберовским решила выяснить, как можно помочь женщине во время и после беременности.

— У многих женщин в период беременности есть переживания на тему здоровья будущего ребенка. Бывает так, что муж отсутствует, поскольку женщина может забеременеть от женатого мужчины или того, кто не хочет жениться. Или она может быть в отношениях с тем мужчиной, который в гражданском браке с ней живет. Это все выливается в переживания, — разъяснил он.

При этом эксперт уточнил, что также из-за уменьшения интимной жизни женщина может испытывать тревогу и волнения. По словам врача, женщина в такие моменты может переживать, что не нужна своему избраннику и не привлекает его, потому что располнела.

— Это переживания, связанные с мыслями о будущем. Есть проблемы сугубо бытовые — малый доход, негде жить. Жизнь беременной девушки полна переживаний и стрессов. Для помощи беременной женщине самое главное, чтобы с ней был рядом любящий и верный муж, который будет с ней общаться и уделять должное количество времени, — сказал специалист.

Психолог добавил, что во избежание послеродовой депрессии важно, чтобы женщина сохраняла контакты с людьми.

— Девушки, которые перестают общаться со своими друзьями, знакомыми и родственниками, подвержены такой депрессии. Меньше всего она влияет на тех, кто в контакте с людьми. Такие люди сохранят свое психологическое здоровье, — отметил Зберовский.

Кроме того, психолог заявил, что женщине стоит уделять внимание не только ребенку, но и себе, поскольку и в таком случае у нее возникает депрессия. Если женщина остается в социуме, то подобная проблема не будет преследовать новоиспеченную мать, заверил психолог.