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Миколог Трофимов рассказал, как обстоят дела с урожаем грибов в Ленобласти

Ирина Игнатенко
Общество
Миколог Трофимов рассказал, как обстоят дела с урожаем грибов в Ленобласти
Фото: Вечерняя Москва

Миколог Антон Трофимов рассказал, каким выдался урожай грибов в лесах Ленинградской области в этом году.

По его словам, с урожаем везет немногим.

Ситуация в лесах на протяжении всего сезона сбора грибов весьма неоднозначна. Если в прошлом и позапрошлом году грибное разнообразие было весьма хорошим — росло везде, все и сразу, — то в этом году во всем наблюдается локальность. Одним повезло, другим — нет, — отметил эксперт в комментарии «Невским новостям».

Миколог добавил что в 2022 году произошел некий сдвиг сезонности по многим другим направлениям, включая таяние льда на Финском заливе и запоздалое созревание овощей.

Ранее два жителя Чебоксар похвастались собранным урожаем грибов в социальных сетях. Им удалось собрать восемь ящиков белых грибов неподалеку от озер Мартын и Малый Мартын, передает ФАН.

Жители Москвы, которые привыкли делать заготовки на зиму, ждут момента наступления грибного сезона. «Вечерняя Москва» обсудила с кандидатом биологических наук, микологом Михаилом Вишневским, когда ожидать его начало в Москве и Подмосковье.

Лес Грибы Ленинградская область
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