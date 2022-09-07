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Миколог Вишневский рассказал, когда в Москве и области начнется грибная волна

Иссалина Аюпова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Миколог Вишневский рассказал, когда в Москве и области начнется грибная волна
Фото: shutterstock

Жители Москвы, которые привыкли делать заготовки на зиму, ждут момента наступления грибного сезона. «Вечерняя Москва» обсудила с кандидатом биологических наук, микологом Михаилом Вишневским, когда ожидать его начало в Москве и Подмосковье.

Специалист рассказал, что грибной сезон в Московской области еще не начался.

— После жары и засухи сразу наступил период холодной засухи. Несильные дожди, которые прошли в столице, не в состоянии увлажнить землю для роста грибов, — пояснил Вишневский.

Однако миколог отметил, что если на неделе в Подмосковье пройдут осадки, то это поможет стимулировать рост грибов.

— Если дожди пройдут в столице, грибная волна может случиться в конце сентября — начале октября, — сообщил Вишневский.

До этого врач — диетолог-эндокринолог Антон Поляков в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, в каком виде лучше употреблять лисички, а также рассказал об их полезных свойствах. По словам специалиста, употребление лисичек, как и любых других грибов, не представляет особой опасности для человека. Однако если не соблюдать правила сбора и обработки, можно навредить своему здоровью.

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