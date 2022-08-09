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Диетолог Поляков рассказал, в каком виде лучше употреблять лисички

Лейла Алиева
Иссалина Аюпова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Диетолог Поляков рассказал, в каком виде лучше употреблять лисички
Фото: Pixabay

Врач диетолог-эндокринолог Антон Поляков в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, в каком виде полезнее употреблять лисички.

По словам специалиста, грибы можно включать в рацион в разном виде: жареном, вареном, тушеном, сушеном и соленом.

— Однако с точки зрения пользы лучше отдать предпочтение маринованным, соленым и тушеным вариациям приготовления, — отметил он.

Поляков добавил, что такие грибы обладают иммуномодулирующим и антипаразитарным эффектом.

Кроме того, важно соблюдать правила сбора и обработки лисичек, чтобы не навредить здоровью. Подробнее о том, чем полезны лисички, — в материале «Вечерней Москвы».

Также Поляков рассказал о разновидности грибов, которые обладают возможностью профилактики онкологических заболеваний. По его словам, сюда можно отнести шиитаке, мейтаке, линчжи и рейши.

До этого диетолог Елена Соломатина назвала самый опасный гриб. По ее словам, это бледная поганка. Достаточно небольшого ее количества, чтобы человек отравился. Особенно это опасно для детей, пожилых, людей с хроническими заболеваниями. Также опасен для здоровья человека мухомор, но его легко отличить по внешнему виду.

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