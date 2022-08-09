Врач-эндокринолог Поляков назвал гриб — «убийцу» паразитов

Фото: Pexels

Употребление лисичек, как и любых других грибов, не представляет особой опасности для человека. Однако если не соблюдать правил сбора и обработки, можно навредить своему здоровью. О том, чем полезны лисички и как правильно употреблять их в пищу, — в материале «Вечерней Москвы».

Как рассказал врач диетолог-эндокринолог Антон Поляков, преимущество лисичек состоит в том, что они обладают иммуномодулирующим и антипаразитарным эффектом.

— В них также содержится D-манноза (два химических вещества). Эта комбинация позволяет разрушать яйца некоторых паразитов. Использование лисичек считается оптимальной среди альтернативных антипаразитарных программ, — подчеркнул Поляков.

Кроме того, врач добавил, что в лисичках содержится эргостерол (витамин D2), а также они подавляют рост патогенных дрожжей в тонком и толстом кишечнике.

Среди опасных действий диетолог отметил то, что лисички, собранные у обочин дорог или рядом с промышленными предприятиями, могут накапливать в себе токсические вещества.

Поляков рассказал также, что грибы можно употреблять в различном виде: жареном, вареном, тушеном, сушеном и соленом.

— Однако с точки зрения пользы лучше отдать предпочтение маринованным, соленым и тушеным вариациям приготовления, — заключил специалист.

В России начался арбузный сезон, и все желающие могут полакомиться этой сочной ягодой. Однако далеко не каждый арбуз пригоден для употребления, так как случаи отравления им — не редкость. «Вечерняя Москва» узнала о главных признаках интоксикации организма после употребления арбуза.