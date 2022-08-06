Диетолог Соломатина назвала самый опасный ядовитый гриб

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Диетолог Елена Соломатина назвала самый опасный ядовитый гриб.

По словам эксперта, из грибов наиболее опасный — бледная поганка. Достаточно небольшого количества, чтобы человек отравился. Особенно это опасно для детей, для пожилых, для людей с хроническими заболеваниями. Также опасен для здоровья человека мухомор, но его легко отличить по внешнему виду.

Она также добавила, что некоторые ядовитые грибы имеют горьковатый привкус, но его сложно заметить, так как грибы обычно готовят с различными добавками: сыром, картофелем, сметаной, передает Царьград.

До этого миколог Антон Трофимов отметил, что в этом году в лесах Ленобласти довольно много грибов. В этом году грибной сезон начался раньше. Если будут дожди, то в конце августа можно будет собрать хороший урожай, передает издание «Невские новости».

Жаркий климат в Московской области негативно влияет на рост грибов. Об этом сообщил миколог, ведущий специалист кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков.