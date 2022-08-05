«Жара притушила»: грибной сезон в Подмосковье прервался из-за погоды

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Жаркий климат в Московской области негативно влияет на рост грибов. Об этом сообщил миколог, ведущий специалист кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков.

— Грибной сезон в Подмосковье уже начался, но жара его притушила. После тех дождичков, которые были, грибы пошли — это лисички, подберезовики, маслята. Но жара, конечно, сильно притушила грибной сезон. Где подстилка сохранила влажность, там появились грибы, но про нормальный, массовый грибной сезон говорить пока рано: нужны дожди. Пока подстилка будет сухой, без дождя, никаких грибов не будет, — отметил Дьяков.

По его словам, большее число грибов, как правило, растет в отдельных местах, где почва более влажная. К ним можно отнести окраины болот и овражья, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого эксперты составили лучшие места Подмосковья для собирания грибов. Наиболее популярными среди грибников считаются пять направлений.

Первое — Савеловское: леса расположены вблизи станций Икша, Морозки. Здесь можно собрать подберезовики, опята, маслята, сыроежки, вешенки и моховики.