Российские активы Nissan перейдут в государственную собственность

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Российские активы Nissan перейдут в госсобственность ФГУП «НАМИ», подведомственного Минпромторгу РФ. Об этом сообщил вице-премьер России и глава Минпромторга Денис Мантуров во вторник, 11 октября.

— «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» передает свои активы государству — данная сделка имеет важное значение для отрасли. В результате переговоров, удалось выйти на формат, при котором предприятие сохраняет работоспособность: сохраняются ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места, а это около двух тысяч сотрудников предприятия, — отметил он.

При этом послепродажным обслуживанием автомобилей Nissan, а также поставкой запчастей будет заниматься АвтоВАЗ. «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» имеет право выкупить свою долю в течение последующих шести лет, передает Telegram-канал Минпромторга.

В начале мая российские активы группы компаний Renault также перешли в собственность государства. Теперь доля в АвтоВАЗе принадлежит Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ), а завод «Рено Россия» — Москве.