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Мелкая проблема или шаг к онкологии: врач рассказал о возможных последствиях гастрита

Павел Гриднев

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Общество
Мелкая проблема или шаг к онкологии: врач рассказал о возможных последствиях гастрита
Фото: depositphotos

По данным Всемирной организации здравоохранения, до 50 процентов всего населения планеты страдает гастритом. Это самое распространенное воспалительное заболевание верхних отделов пищеварительного тракта. Кандидат медицинских наук, заведующий отделением диагностической и лечебной эндоскопии Павел Павлов рассказал «Вечерней Москве» о причинах появления заболевания и возможных опасных последствиях.

Заподозрить гастрит несложно: «голодные» боли в верхних отделах живота, тошнота, рвота, снижение/отсутствие аппетита, как следствие – потеря веса. Различают острый и хронический гастриты. Острый чаще возникает в ответ на агрессивное воздействие на слизистую оболочку желудка, например, под действием кислот, нестероидных противовоспалительных препаратов, облучения и других факторов. После прекращения воздействия такой гастрит обычно быстро проходит.

— Хронический же гастрит — самостоятельное заболевание и из острого «получается» редко. Механизмы его развития открыты относительно недавно — в 80-х годах XX века. Именно тогда ученые выявили связь между бактерией Helicobacter pylori и хроническим гастритом, язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, а также ассоциацией хронического гастрита и рака желудка. Выяснилось, что хронический гастрит вызывают не стресс и «сухомятка», а длительное наличие этой бактерии запускает сложные процессы, в том числе и атрофию слизистой оболочки желудка, — рассказал эксперт.

По словам Павлова, процесс может прогрессировать и дальше: на фоне атрофии слизистой оболочки и последующей метаплазии под воздействием мутаций генов APC, p53, K-RAS развивается дисплазия, за которой следует рак. Больше 90 процентов рака желудка в России и в мире развивается именно так.

— Золотым стандартом диагностики патологии желудка была и остается эндоскопия — гастроскопия. Гастроскопия — это метод обследования помощью гибкого аппарата видеогастроскопа. Почему «видео»? Потому что лучший в мире оптический прибор человеческий глаз увидит ту информацию, которую до него донесет прибор, а чем качественней эндоскоп, тем больше он получит информации. Фиброволоконные аппараты с окуляром, в который доктор смотрит одним глазом, из рутинной клинической практики современных эндоскопических отделений исчезли полностью, — рассказал Павлов.

Мелкая проблема или шаг к онкологии: врач рассказал о возможных последствиях гастрита Павел Павлов, заведующий отделением эндоскопии УКБ № 2 Первого Московского Государственного медицинского университета им И. М. Сеченова / Фото: Личный архив

По его словам, эндоскопия используется для диагностики предраковых и ранних опухолевых изменений желудка. С ее помощью можно решить множество задач — от выявления признаков инфицированности H. Pylori до выполнения радикального противоопухолевого вмешательства.

Выполнение гастроскопии со взятием биопсии, то есть с отщипыванием кусочков слизистой оболочки — общепризнанный стандарт диагностики хронического гастрита и других заболеваний желудка.

Хронический гастрит лечат врачи-гастроэнтерологи, которые, получив данные гастроскопии, гистологии, тестов на хеликобактер и ряда показателей крови, назначают терапию и определяют периодичность обследования, что очень индивидуально и зависит от полученных результатов.

— Только регулярная явка пациентов на исследование, осмотр опытными специалистами с применением топовых эндоскопических процессоров и видеоэндоскопов гарантируют наилучшие результаты в обследовании и лечении, — подчеркнул эксперт.

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