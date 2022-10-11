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Правительство Москвы утвердило прогноз социально-экономического развития на 2023–2025 годы

Анастасия Колоскова
Город
Правительство Москвы утвердило прогноз социально-экономического развития на 2023–2025 годы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

На заседании Президиума правительства Москвы был одобрен прогноз социально-экономического развития города на 2023–2025 годы. Об этом во вторник, 11 октября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что документ содержит анализ основных факторов, которые оказывают влияние на социально-экономическое развитие столицы и оценку динамики главных показателей развития экономики.

Согласно прогнозу, среднегодовой рост ВРП в 2023–2025 годах составит 2,8–3,3 процента.

При этом раст инвестиций за указанный период составит 7,2–7,9 процента в год. Инвестиционная активность ожидается за счет смягчения денежно-кредитной политики и доступности заемных средств, преобразованиям во внешнеэкономической деятельности и транспортно-логистических цепочках, а также технического и инвестиционного сотрудничества.

Наибольшее количество инвестиционных средств направят на развитие жилищного и социально-культурного строительства, транспорта, обрабатывающей промышленности, информационных технологий и связи, научной и технической деятельности.

Рост производства обрабатывающих отраслей в 2023–2025 годах прогнозируется на уровне 7,1–9,1 процента ежегодно.

Основными драйверами развития экономики в ближайшие годы традиционно будут оставаться розничная торговля и сфера платных услуг. Здесь рост оценивается на уровне 2,0–3,7 процента и 1,3–3,5 процента соответственно. Основными факторами роста станут снижение инфляции, рост потребительского кредитования и повышение реальной заработной платы.

Прогнозируется, что официальная безработица в столице будет оставаться на естественном для нее уровне — 0,4–0,5 процента.

Отмечается, что после скачка уровня инфляции в 2022 году до 12,1 процента ее темпы постепенно снизятся до 5,5 процента в 2023 году и до 3,8 процента к 2025 году, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что московская промышленность демонстрирует рост объема производств. В январе — августе этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заводы и фабрики выпустили на 14 процентов больше продукции в сфере переработки и консервирования мяса и мясной пищевой продукции, на 20 процентов — бумажных изделий, на 28,4 процента — промышленного оборудования и установок, на 9,3 процента — резиновых и пластмассовых изделий.

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