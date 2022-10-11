Свыше трети мусорных полигонов оцифровали в России при помощи дронов

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Участники Российского экологического форума обсудили результаты централизованной инвентаризации полигонов при помощи дронов. Решение о проведении подобной работы было вызвано желанием точно оценить состояние полигонов, а также отследить, какое количество отходов можно разместить на конкретной территории.

Сообщается, что на сегодняшний день были проведены облеты 350 объектов захоронения из 800, всего в этом году планируется построить цифровые модели 500 полигонов.

— В первую очередь благодаря облетам мы можем видеть нарушения на полигонах (например, что отходы размещаются на смежном участке), узнавать больше о состоянии объектов и в итоге прийти к пониманию, сколько отходов вообще может быть там размещено, — сказал глава РЭО Денис Буцаев.

Как пояснили участники РЭО, создание 3D-модели полигонов происходит в несколько этапов. После того как беспилотник совершает облет, составляется фотоплан, осуществляется привязка документации. Затем создается трехмерная модель полигона. После составляется прогноз эксплуатации, передает канал 360.

До этого стало известно, что экопромышленный парк за миллиард рублей построят в Дальневосточном федеральном округе в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».