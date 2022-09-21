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Экопромышленный парк появится в Дальневосточном федеральном округе в 2024 году

Ирина Игнатенко
Общество
Экопромышленный парк появится в Дальневосточном федеральном округе в 2024 году
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Экопромышленный парк за миллиард рублей построят в Дальневосточном федеральном округе в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». На его территории расположатся предприятия по утилизации отходов и производству продукции из вторичного сырья. Об этом сообщил по итогам совещания у вице-премьера Виктории Абрамченко генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Экопарк будет создан в Надеждинском районе Приморского края. На территории экопромышленного парка планируется разместить предприятия по утилизации полимеров, пенополистирола, стекла.

Денис Буцаев сообщил, что РЭО готов оказать меры поддержки резидентам парка — профинансировать до 90 процентов стоимости проектов резидентов. Ожидается, что деятельность предприятий на территории парка принесет до 2024 года 450 миллионов рублей инвестиций.

Экопромышленный парк должен заработать в 2024 году, передает «360».

До этого генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Магаданской области Сергей Носов обсудили развитие инфраструктуры в регионе, а также строительство нового объекта обработки и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО).

Экология РЭО Парки
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