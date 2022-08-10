Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Магадане появится новый завод по переработке ТКО с российским оборудованием

Ирина Игнатенко
Общество
В Магадане появится новый завод по переработке ТКО с российским оборудованием
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Магаданской области Сергей Носов обсудили развитие инфраструктуры в регионе, а также строительство нового объекта обработки и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). Мощность нового предприятия составит 55 тысяч тонн в год.

Стоимость проекта была снижена с 5,7 миллиарда рублей на 25 процентов в связи с оптимизацией технологических решений и использованием отечественного оборудования.

— Это первый концессионный проект, который планируется профинансировать за счет средств, полученных от размещения облигаций РЭО на бирже. После проектирования стоимость объекта была снижена более чем на 25 процентов, — рассказал глава РЭО Денис Буцаев.

Приступить к строительству нового объекта планируют в этом году.

Мусороперерабатывающий комплекс обеспечит обработку и утилизацию более 80 процентов ТКО, образующихся на территории Магаданской области. Введение объекта в эксплуатацию запланировано на 2024 год, передает «360».

До этого Российский экологический оператор выпустил новый социальный ролик о раздельном сборе отходов.

РЭО заводы Магаданская область
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Летние вечера с хорошей книгой

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Месть будет страшна

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Арина Миллер
Арина Миллер

Все начиналось с трех домов

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Сергей Марков
Сергей Марков

Высокие технологии прямиком с орбиты

Все мнения
О проекте