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РЭО опубликовал новый ролик о раздельном сборе отходов

Ирина Игнатенко
Общество
РЭО опубликовал новый ролик о раздельном сборе отходов
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Российский экологический оператор выпустил новый социальный ролик о раздельном сборе отходов. В конце ролика россиян призывают сдавать бутылки на переработку. Видео получило положительную оценку в социальных сетях, передает канал 360.

Ролик был опубликован 25 июля в Telegram-канале РЭО, а также в группе в соцсети «ВКонтакте».

Генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев подчеркнул важность экологического просвещения.

— Большой блок задач РЭО посвящен популяризации среди населения экологического образа жизни, который включает в себя раздельный сбор отходов. Для формирования экономики замкнутого цикла и вовлечения во вторичный оборот отходов важно, чтобы люди сортировали отходы у себя дома, а баки для вторсырья наполнялись ресурсами, которые можно переработать, — отметил он.

Буцаев подчеркнул, что должна быть проделана большая совместная работа государства, бизнеса и граждан. При помощи подобных роликов планируется привить россиянам экопривычки.

В начале июня в 15 регионах страны при поддержке РЭО волонтеры собрали тонны отходов. Мероприятия стали первыми в рамках экологического марафона, который будет продолжаться до 26 июля.

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