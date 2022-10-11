Женские объединения Москвы при поддержке «ЕР» собирают посылки участникам СВО

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Женские объединения Москвы при поддержке столичного регионального отделения партии «Единая Россия» передали российским военнослужащим, участвующим в спецоперации на Украине, индивидуальные посылки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии во вторник, 11 октября.

— В округах и районах столицы... появляются женские объединения, участницы которых помогают российским военнослужащим — участникам СВО: собирают гуманитарную помощь, передают на фронт письма и открытки с теплыми пожеланиями или, как многодетные мамы из Нижегородского района столицы, вяжут теплые шерстяные носки, — пояснили в пресс-службе.

Так, например, сбором индивидуальных посылок для солдат занимается жительница района Кузьминки Наталья Федотова. В каждую посылку она вкладывает конвертик с открыткой и небольшим медальоном, на котором есть надпись «Верим в победу», на красной нитке.

Идею с изготовлением браслетов поддержали сотрудницы «ЕР»: заместитель главы исполкома московского отделения Ирина Елиферова заявила о намерениях привезти все необходимое для изготовления большой партии браслетов. Запустить производство медальонов планируется ко Дню отца.

На фоне проведения в стране частичной мобилизации в столице приняли меры по поддержке мобилизованных москвичей, их семей, а также добровольцев. Так, в Москве заработали горячие линии по вопросам, связанным с повестками: 122 и +7 (495) 777-77-77. В городских военкоматах были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва.

Кроме того, Минцифры запустило чат-бот «Помощник Объясняем.рф», в который добавлен раздел о частичной мобилизации. Чат-бот работает в Telegram, Viber и соцсети «ВКонтакте».