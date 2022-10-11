Причиняют людям боль: ясновидящая назвала самые токсичные знаки зодиака

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Ясновидящая Кажетта составила список самых токсичных знаков зодиака.

Рак

За милой и нежной внешностью Рака скрывается по-настоящему токсичная личность, которая только и ждет, чтобы начать контролировать все, что попадает в поле зрения. Если вы хоть что-то знаете о знаках зодиака, то, вероятно, уже в курсе: Раки живут для своей семьи, что является вполне достойным стремлением. Однако их связь с близкими людьми часто становится совершенно нездоровой и может доходить до навязчивости.

Лев

Несмотря на браваду и публичную ненависть Льва ко всему негативному, он сам часто демонстрирует сомнительные и нездоровые черты характера. Когда дело доходит до любви и даже дружбы, Льву всегда нужно быть в центре внимания, и он с трудом отказывается от контроля. Эти люди не понимают необходимости обмена в любых отношениях и неизбежно прокладывают свой путь в жизни бульдозером, причиняя боль другим.

Скорпион

Скорпионы регулярно поддерживают дурную репутацию, часто вполне осознанно, но когда дело доходит до их токсичности, им даже не надо стараться. Как водный знак, Скорпион, к сожалению, по природе своей пессимистичен и негативен, что означает: ему трудно видеть стакан наполовину полным, и он часто распространяет свой недостаток энтузиазма на окружающих.

Овен

Люди, родившиеся под первым знаком зодиака, просто не верят в необходимость скрывать свои негативные черты и даже выставляют их на всеобщее обозрение. Правда в том, что Овны пойдут на все, чтобы получить то, чего им хочется. А это значит, что тактика «из-под палки» для них точно не запрещена. Ложь, слухи, сплетни — что ни назови, Овен сделает это, чтобы добиться своего.

Дева

Несмотря на отличную репутацию Девы, эти люди на самом деле очень токсичны. В защиту Дев можно сказать, что собственное беспокойство постоянно гложет их и толкает на чрезмерный обмен информацией со своим окружением, что всегда приводит к неудаче. Девы всю жизнь о чем-то беспокоятся и поэтому не стесняются взваливать на других людей свои проблемы. Хуже всего то, что они неустанно жалуются и регулярно требуют внимания.