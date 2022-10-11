Умер корреспондент телеканала «Россия 1» Олег Пакшин

Фото: vk/pakshin

Корреспондент программы «Вести» Олег Пакшин скончался в возрасте 39 лет. Об этом стало известно во вторник, 11 октября.

Как уточняется, мужчина на протяжении трех лет боролся с онкологией. О смерти своего коллеги рассказали сотрудники телеканала. В письме они отметили, каким светлым и жизнерадостным человеком был Пакшин.

— Олег никогда не оставался в стороне и помогал всем, кто к нему обращался. Именно с его помощью были собраны деньги на лечение хрустального мальчика Яна Кузнецова, ему сделали важную операцию. Для девочки из Северодвинска со спинальной мышечной атрофией Олег помог договориться с фондом, и появился шанс на спасение малышки, — передает сообщение коллег портал Teleprogramma.pro.

Олег Пакшин увлекался телевидением большую часть своей жизни. Уже в 13 лет он прошел пробы на ведущего программы «Пятерка» на Архангельской ГТРК «Поморье». Был блестящим ведущим молодежного канала, а после делал репортажи для редакции «Вестей Поморья» из разных уголков региона.

Уникальный, всегда узнаваемый стиль его сюжетов, был отмечен в только начинавшем работу с корпунктами петербургском «Пятом канале».