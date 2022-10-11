«Сейчас или никогда»: астролог рассказала, что нужно сделать до 16 октября

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Астролог Елена Мун рассказала, что нужно обязательно сделать с 10 по 16 октября. Например, реализовать давно отложенные дела и планы.

— Берите быка за рога и действуйте! Сейчас или никогда: наступили единственные благоприятные дни в октябре, — сказала Мун.

Астролог также советует посетить официальные учреждения или свое руководство по давно тревожащим вопросам или требованиям. В этот период вы будете услышаны, уверена Мун.

Также середина месяца благоволит к примирению с близкими и новым знакомствам, отметил портал «А теперь внимание!».

Все запланированные покупки и переговоры лучше всего реализовать до 16 октября, так как в конце месяца наступят «коридор затмений» и период ретроградного Марса. Это означает, что любая деловая и досуговая активность будет неудачной, подчеркнула специалист.

Недавно астрологи также назвали три знака зодиака, у которых начнется черная полоса в октябре. Слияние Солнца и планеты изобилия Венеры вызовет негативные эмоции, а вследствие этого — резкие изменения настроения и наступление неприятностей.