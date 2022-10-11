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Ситуация будет очень сложной: астролог дал прогноз на конец 2022 года

Дарья Сорокина
Общество
Ситуация будет очень сложной: астролог дал прогноз на конец 2022 года
Фото: Shutterstock

Астролог Александр Зараев дал прогноз на конец 2022 — начало 2023 года. Специалист уверен, что россиян ждет напряженная осень.

Сложный период продлится до последних чисел октября, он будет сопровождаться новолунием и солнечным затмением.

Однако уже в марте 2023 года, по его словам, ситуация во внешней политике будет стабилизироваться.

— Юпитер из знака Овна в соединении с восходящим лунным узлом перейдет в знак Тельца. Это указывает на новые возможности отношений между этносами, на новую дипломатическую парадигму развития отношений на международной арене и возможности обновления общества, — добавил Зараев.

Кроме того, в апреле 2023 года экономическая ситуация в России значительно улучшится. Это связано с перемещениями небесных тел: Сатурн покинет знак Водолея и войдет в созвездие Рыб, передает слова эксперта по звездному небу портал АДИ19.

Павел Глоба также прогнозирует опасный период для всех жителей планеты. Он уточнил, что это связано с влиянием планеты Плутон, которая является символом в том числе смерти и ядерных катастроф, а также ретроградности Марса, символизирующего конфликты и агрессию.

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