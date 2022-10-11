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Звезда сериала «Она написала убийства» Анджела Лэнсбери умерла в 96 лет

Евгений Белоусов
Общество
Звезда сериала «Она написала убийства» Анджела Лэнсбери умерла в 96 лет
Фото: Eva Rinaldi / CC BY-SA 2.0

Англо-американская актриса Анджела Лэнсбери, наиболее известная по роли детектива-любителя Джессики Флетчер в сериале «Она написала убийства», скончалась в возрасте 96 лет. Об этом во вторник, 11 октября, сообщает со ссылкой на семью актрисы издание People.

— Дети Анджелы Лэнсбери с сожалением сообщают, что их мать мирно умерла во сне в своем доме в Лос-Анджелесе во вторник, 11 октября, — передает сообщение ТАСС.

Актриса скончалась всего за пять дней до своего 97-го дня рождения.

Анджела Лэнсбери родилась в Лондоне 16 октября 1925 года. Ее матерью была ирландская актриса Мойна Макгилл. Во время Второй мировой войны Лэнсбери вместе с семьей эмигрировала в Канаду. Через некоторое время она перебралась в США.

Дебют актрисы на большом экране состоялся в 1944 году в картине «Газовый свет» режиссера Джорджа Кьюкора. Партнерами молодой Лэнсберри стали такие звезды, как Ингрид Бергман и Шарль Буайе. За первую же роль актриса была номинирована на кинопремию «Оскар», однако статуэтку не получила.

С 1957 года Анджела Лэнбсери стала выступать в театре, дебютировав на сцене Бродвея. За свою театральную карьеру она удостоилась четырех премий «Тони», последнюю ей принесла роль миссис Ловетт в популярном мюзикле Стивена Сондхайма «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит».

Российскому зрителю актриса наиболее известна как исполнительница главной роли в детективном сериале «Она написала убийство». В 2013 году Лэнсбери была удостоена почетного «Оскара» за более чем семидесятилетний вклад в развитие кинематографа.

В 2014 году Анджела Лэнсбери стала дамой-командором ордена Британской империи. Актриса до последних лет продолжала появляться на сцене и сниматься в кино.

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