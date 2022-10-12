Диетолог объяснила, как выбрать полезный хлеб

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В некоторых случаях хлеб может быть крайне полезен для здоровья. Однако все зависит от конкретного человека: например, страдающим хроническим гастритом лучше отказаться от ржаного хлеба. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.

Собеседница «ВМ» заметила, что хлеб полезен для здоровья не во всех случаях.

— Цельнозерновой, бездрожжевой хлеб в разумных количествах полезен для организма. В черном хлебе содержится витамин В1, необходимый для функционирования нервной и сердечно-сосудистой системы. В составе правильного черного хлеба должна быть только ржаная мука и не должно быть пшеничной. В хлебе из ржаной муки и цельного зерна много пищевых волокон, которые нормализуют работу кишечника, помогают бороться с раком и снижают уровень холестерина, — рассказала диетолог.

По словам Русаковой, в 100 граммах цельнозернового и черного хлеба содержится примерно 20–25 процентов от суточной нормы грубых волокон, а в 100 граммах белого хлеба — только 10 процентов.

Иногда хлеб может быть вреден для здоровья, уточнила врач.

— Важно соблюдать меру: один-два кусочка в день не нанесет вреда фигуре. В промышленном хлебе, помимо всего прочего, часто содержится слишком много соли. Ржаной хлеб не рекомендуется есть при хроническом гастрите, повышенной кислотности, при обострении язвенной болезни, а также детям до трех лет. В белом хлебе много углеводов, в том числе и крахмала, — отметила Русакова.

Как заметила диетолог, традиционно для приготовления хлеба используется пшеничная и ржаная мука, реже — кукурузная, ячменная или гречневая. В некоторые сорта хлеба также добавляют специи: зерна тмина, орехи, изюм, чеснок, курагу и зернышки (семена кунжута, мака и др.).

Кроме грамотного выбора хлеба, необходимо правильно выбирать и сочетания для него, уверена Русакова.

— Хлеб хорошо сочетается с молоком, кисломолочными продуктами, супами и овощами (за исключением картофеля, поскольку в обоих продуктах большое количество крахмала). С мясными продуктами белый хлеб лучше не есть. Сочетание «хлеб + мясо» в желудке замедляет процесс переваривания крахмала, отчего возникает чувство тяжести и возможная изжога, — заключила врач.