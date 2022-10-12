В ОЭЗ Москвы разработали почти 300 видов источников вторичного электропитания

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» компания «Электронинвест» за 30 лет работы создала и запустила в производство почти 300 источников вторичного электропитания. Об этом в среду, 12 октября сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

ГК «Электронинвест» выпускает высокотехнологичные модули питания, которые применяются в вычислительной технике, бортовой аппаратуре, в ракетоносителях нового поколения, обеспечивают необходимое напряжение для стабильной работы электроники в космосе.

— Резидент столичной ОЭЗ предприятие «Электронинвест» на протяжении 30 лет специализируется на разработке и серийном производстве устройств для систем питания специального назначения. За это время инженеры предприятия изобрели и наладили серийное производство почти 300 видов источников вторичного электропитания. Всего компания изготовила и отгрузила более 500 тысяч единиц готовой продукции, — рассказал Владислав Овчинский.

Локализация на площадке «Алабушево» столичной ОЭЗ позволяет компании выпускать более 50 тысяч единиц продукции в год. Как отметил глава ОЭЗ Геннадий Дёгтев, за время работы на площадке «Алабушево» ОЭЗ Москвы инвестиции резидента превысили 400 миллионов рублей. При этом за время резидентства выручка от продаж составила почти 1,8 миллиарда рублей. Сегодня на предприятии создано более 200 рабочих мест. Также за все время здесь прошли профильные стажировки 50 студентов, часть из которых остались работать на предприятии.

В 2017 году «Электронинвест» стал одним из первых резидентов на территории «Алабушево» столичной ОЭЗ. Компания выбрала браунфилд (brownfield) – построила собственное здание для производства, с чистыми помещениями и испытательной лабораторией. Недавно «Электронинвест» начал выпуск аппаратов для вибротерапии, предназначенных для реабилитации после травм.