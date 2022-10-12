Утвержден предмет охраны первой Московской астрономической обсерватории МГУ

Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Россия, Москва, Нововаганьковский переулок, 5с1 Карта всех событий

Специалисты столичного департамента культурного наследия (Мосгорнаследия) утвердили предмет охраны первой Московской астрономической обсерватории Московского государственного университета, построенной в 1899-1900 годах. Об этом в среду, 12 октября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В перечень вошли все архитектурные детали, старинная мебель XIX — середины XX века, а также астрономическое оборудование, например телескоп, система ведения телескопа, механизм вращения купола. Кроме того, в предмет охраны включили осветительные приборы и декоративные элементы из металла: козырьки, ограждения крыши, ажурные решетки на окнах, — отметил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

В предмет охраны обсерватории, расположенной по адресу Нововаганьковский переулок, дом 5, включили купол башни и архитектурно-художественное оформление фасадов: пилястры, наличники, лопатки (вертикальный плоский и узкий выступ стены), оформление оконных и дверных проемов и междуэтажные и венчающий карнизы.

Под охрану также взяли купол башни обсерватории, открытые террасы и крыльцо парадного входа, выполненные из белого камня, металлические декоративные элементы постройки, в том числе козырьки над входами, решетки на окнах первого этажа, ажурное ограждение обходной площадки на башне и парапетные ограждения крыши.

Специалисты отметили также архитектурно-художественное значение интерьеров здания. Особую ценность имеет оформление купола над центральной лестницей, украшенный мраморными колоннами и полуколоннами, а также кессонами, расписанными золотыми звездами по синему фону. Ценность представляют также другие декоративные элементы: лепнина на потолках и карнизах и художественная роспись на стенах.

Под охрану также взяли подоконники, выполненные из натурального камня, покрытие пола (метлахская и беломраморная плитка, паркет), люстры и бра, лестницы, а также астрономическое оборудование рубежа XIX и XX веков, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что специалисты завершили работы по реставрации главного дома городской усадьбы А. А. Петрово-Соловово — М. А. Шиллер.