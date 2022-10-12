С начала года москвичи приватизировали более 10 тысяч квартир

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

С января по сентябрь текущего года москвичи заключили с городом более десяти тысяч договоров на приватизацию жилья. Об этом в среду, 12 октября, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— С февраля 2017 года бесплатная приватизация жилья стала бессрочной для всех граждан страны, соответствующие изменения были внесены в федеральный закон, — заявил Ефимов.

Он также добавил, что за этот период в столице было заключено около 70 тысяч договоров о приватизации квартир, из них более десяти тысяч — за девять месяцев этого года.

Как уточняется, приватизировать жилье могут только граждане, которые занимают его по договору социального найма. Такое соглашение открывает им опции свободного распоряжения имуществом: продавать, дарить, завещать, оставлять в залог и так далее.

— Сегодня в Москве осталось 275 тысяч неприватизированных квартир — порядка пяти процентов от общего размера столичного жилого фонда, который насчитывает около 5,2 миллиона помещений, — рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

В августе сообщалось, что департамент городского имущества объединил и перевел в онлайн государственные услуги по приватизации и деприватизации жилья. Это позволит существенно сэкономить время москвичам при заключении договоров с городом.