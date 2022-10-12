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Один человек погиб в результате пожара в гараже на северо-западе Москвы

Анастасия Колоскова
Происшествия
Один человек погиб в результате пожара в гараже на северо-западе Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Строительный проезд, 5А Карта всех событий

Пожар случился в гараже в районе Южное Тушино в Северо-Западном административном округе Москвы. Об этом в среду, 12 октября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что возгорание произошло в гаражно-строительном кооперативе, расположенном по адресу Строительный проезд, 5А. В гараже хранился автомобиль марки «Жигули». В результате ЧП один человек погиб.

По данным источника «ВМ», площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Позже стало известно, что возгорание ликвидировали.

8 октября возгорание случилось в строительной бытовке на улице Родниковой. Площадь пожара составила 18 квадратных метров, в результате погибли два человека.

Пожары Район Южное Тушино Северо-Западный административный округ (СЗАО)
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