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Ефимов: В этом году автовладельцы приобрели на городских торгах почти пять тысяч машино-мест

Евгений Жуков
Город
Ефимов: В этом году автовладельцы приобрели на городских торгах почти пять тысяч машино-мест
Фото: Пресс-служба

За девять месяцев текущего года на городских торгах было реализовано 4967 парковочных мест. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года количество реализованных объектов в общей сложности увеличилось на 12 процентов. Об этом в среду, 12 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Машино-места остаются неизменным лидером по спросу среди всех объектов городской недвижимости. С января по сентябрь 2022 года на аукционах было продано 4967 объектов на наземных и подземных паркингах, что составило 65 процентов от всех реализованных лотов, — подчеркнул заммэра.

Приобрести место для личного автомобиля можно на торгах через открытые аукционы на повышение цены, путем публичного предложения с понижением цены и посредством покупки без объявления цены, а также по преимущественному праву выкупа — этот вариант действует для граждан, которые живут в том же или соседнем доме, где продается парковочное место.

По словам руководителя столичного департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова, средняя цена машино-места в столице по итогам торгов за девять месяцев этого года составила 364,4 тысячи рублей, а наиболее востребованным оказался лот в Хорошевском районе Москвы: в торгах приняли участие 47 человек.

До этого сообщалось, что более 800 договоров купли-продажи объектов недвижимости заключили в столице с начала этого года.

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