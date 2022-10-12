Умер депутат Госдумы Николай Петрунин

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Государственной Думы Николай Петрунин умер. Об этом сообщили в пресс-службе палаты в среду, 12 октября.

Уточняется, что политик скончался в связи с тяжелой болезнью.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким депутата.

— Николай Юрьевич был профессиональным и ответственным человеком, пользовался авторитетом у коллег, ему доверяли избиратели. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Николая Юрьевича. Светлая память, — отметил он.

Петрунин представлял Тульскую область в Государственной Думе с 2016 года и являлся первым заместителем председателя Комитета по энергетике, передает сайт палаты.