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Умер депутат Госдумы Николай Петрунин

Лейла Алиева
Общество
Умер депутат Госдумы Николай Петрунин
Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Государственной Думы Николай Петрунин умер. Об этом сообщили в пресс-службе палаты в среду, 12 октября.

Уточняется, что политик скончался в связи с тяжелой болезнью.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким депутата.

— Николай Юрьевич был профессиональным и ответственным человеком, пользовался авторитетом у коллег, ему доверяли избиратели. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Николая Юрьевича. Светлая память, — отметил он.

Петрунин представлял Тульскую область в Государственной Думе с 2016 года и являлся первым заместителем председателя Комитета по энергетике, передает сайт палаты.

Госдума Соболезнования Смерть
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