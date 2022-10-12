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МИД Венгрии заявил об отказе поддерживать потолок цен на газ из России

Георгий Соланович
В мире
МИД Венгрии заявил об отказе поддерживать потолок цен на газ из России
Фото: Pixabay

Венгрия не поддержит введение в ЕС потолка цен на газ из России, такой шаг создаст угрозу энергобезопасности страны. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в среду, 12 октября.

— Мы сохраняем нашу позицию, заключающуюся в том, что введение искусственного ограничения цены на (российский — прим. «ВМ») газ является вредным, опасным и ставит под угрозу энергоснабжение Венгрии, — сказал он в перерыве заседания глав энергетических ведомств стран ЕС.

В связи с этим страна не поддержит инициативу «ни в коем случае», цитирует Сийярто ТАСС.

Финансовый аналитик Михаил Беляев заявил «Вечерней Москве», что ЕС не смог назвать потолок цен на нефть в рамках нового пакета санкций против России, поскольку западные политики просто не могут его определить.

Наиболее ожидаемым считалось введение потолка цен на нефть, окончательная версия санкции звучит так: установление верхнего предела цен на морскую транспортировку российской нефти в третьи страны. По мнению эксперта, действующие пакеты антироссийских санкций имеют, скорее, политический характер, чем экономический.

Евросоюз (ЕС) Венгрия Россия Энергетика
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