Чат-бот Александра ответил более чем на 30 тысяч вопросов о работе МЦД

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Чат-бот Александра с момента запуска дал более 30 тысяч ответов на вопросы, связанные с работой МЦД. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 12 октября.

— Чат-бот поможет разобраться в тарифах и способах оплаты проезда на диаметрах, расскажет о будущих маршрутах, подскажет, как бесплатно пересесть на метро и МЦК и ответит на многие другие вопросы... Написать Александре можно на сайтах метро, в приложении «Метро Москвы», в WhatsApp, в Telegram, Viber, «ВКонтакте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего пассажиры диаметров спрашивали у Александры о том, какими билетами можно оплачивать проезд на МЦД, сколько стоит одна поездка, как платить в зоне пригород и что будет, если забыть провалидировать карту «Тройка», передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что в рамках подготовки к запуску МЦД-3 на будущем диаметре обновляют подвижной состав. Парк поездов на МЦД в Москве является самым молодым в Европе, на действующих диаметрах обновлено 100 процентов поездов.