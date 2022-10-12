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Байден уронил шпаргалку во время интервью

Георгий Соланович
В мире
Байден уронил шпаргалку во время интервью
Фото: flickr/whitehouse

Президент США Джо Байден во время интервью телеканалу CNN случайно обронил шпаргалку.

Интервьюер Джейк Таппер спросил у главы государства, что ждет американцев во время рецессии.

— Конечно, у нас все еще есть реальные проблемы в экономике, но посмотрите, что мы уже успели сделать. Мы приняли столько законов, которые серьезно повлияют на ситуацию, — сказал американский лидер.

После этого Байден уронил шпаргалку, которую за него поднял Таппер, передает РИА Новости.

В начале октября пользователи Twitter испугались за состояние Байдена во время рабочей поездки в Пуэрто-Рико. Так, 3 октября он вместе со своей супругой посетил свободно ассоциированное государство Пуэрто-Рико, которое пострадало из-за урагана «Фиона».

На кадрах, опубликованных Национальным комитетом Республиканской партии, можно заметить, как Байден по пути к трибуне останавливается и смотрит в пол, а также постоянно озирается по сторонам.

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