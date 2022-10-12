Автомобиль перевернулся в результате ДТП на МКАД

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Россия, Москва, МКАД, 19-й километр Карта всех событий

Автомобиль перевернулся в результате столкновения трех машин на Московской кольцевой автодороге в ЮАО. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 12 октября.

ДТП произошло на внутренней стороне 19-го километра МКАД, в районе развязки с Бесединским шоссе.

Движение в сторону Каширского шоссе затруднено и осуществляется по четырем полосам из пяти, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Еще одно ДТП произошло на северо-западе столицы. В результате столкновения автомобиль вылетел на тротуар и врезался в дерево.