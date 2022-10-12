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Бастрыкин поручил создать горячую линию для мобилизованных

Евгений Жуков
Общество
Бастрыкин поручил создать горячую линию для мобилизованных
Фото: Администрация президента РФ

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил создать горячую линию для участников специальной военной операции, мобилизованных и членов их семей. Об этом в среду, 12 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Профильные специалисты ведомства в оперативном режиме проконсультируют и окажут содействие обратившимся гражданам в решении возникших проблем и вопросов, в том числе при получении медицинской помощи, а также положенных выплат.

Данная мера позволит обеспечить всестороннюю правовую поддержку и защиту прав граждан. Обратиться в ведомство граждане могут по многоканальному телефону: 8-800-100-12-60 (цифра 5 в голосовом меню). Горячая линия работает в круглосуточном режиме, звонок бесплатный.

На фоне проведения в стране частичной мобилизации в столице приняли меры по поддержке мобилизованных москвичей, их семей, а также добровольцев. Так, в Москве заработали горячие линии по вопросам, связанным с повестками: 122 и +7 (495) 777-77-77. В городских военкоматах были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва.

Кроме того, Минцифры запустило чат-бот «Помощник Объясняем.рф», в который добавлен раздел о частичной мобилизации. Чат-бот работает в Telegram, Viber и ВКонтакте.

Следственный комитет горячие линии Мобилизация Александр Бастрыкин
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