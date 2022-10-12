Белый дом обнародовал новую стратегию нацбезопасности США

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США обнародовали новую стратегию национальной безопасности, где признали Россию «актуальной угрозой безопасности Европы». Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома в среду, 12 октября.

Кроме того, по мнению США, действия Российской Федерации в Арктике якобы несут риски потенциального конфликта. В связи с этим Белый дом планирует укреплять партнерство с союзниками в данном регионе.

В документе, помимо прочего, говорится и о планах США «эффективно конкурировать» с Китаем. При этом Вашингтон закрепил за Пекином статус «самого серьезного геополитического вызова».

Также американское руководство заинтересовано в сохранении стратегической стабильности и создании прозрачных механизмов контроля над вооружениями взамен Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

7 октября США представили новую стратегию по развитию присутствия в Арктике на следующие 10 лет. Новая стратегия развития — первый документ по общегосударственной политике США в Арктике с 2013 года.

В Белом доме отметили, что Америка сфокусирует свои силы на геополитике и вопросах изменения климата, так как еще «до начала этого года геополитические реалии в Арктике начали меняться».