Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Белый дом обнародовал новую стратегию нацбезопасности США

Евгений Жуков
В мире
Белый дом обнародовал новую стратегию нацбезопасности США
Фото: shutterstock

США обнародовали новую стратегию национальной безопасности, где признали Россию «актуальной угрозой безопасности Европы». Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома в среду, 12 октября.

Кроме того, по мнению США, действия Российской Федерации в Арктике якобы несут риски потенциального конфликта. В связи с этим Белый дом планирует укреплять партнерство с союзниками в данном регионе.

В документе, помимо прочего, говорится и о планах США «эффективно конкурировать» с Китаем. При этом Вашингтон закрепил за Пекином статус «самого серьезного геополитического вызова».

Также американское руководство заинтересовано в сохранении стратегической стабильности и создании прозрачных механизмов контроля над вооружениями взамен Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

7 октября США представили новую стратегию по развитию присутствия в Арктике на следующие 10 лет. Новая стратегия развития — первый документ по общегосударственной политике США в Арктике с 2013 года.

В Белом доме отметили, что Америка сфокусирует свои силы на геополитике и вопросах изменения климата, так как еще «до начала этого года геополитические реалии в Арктике начали меняться».

Безопасность Россия США Китай
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Три причины читать классику

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бизнес на живых созданиях

Все мнения
О проекте