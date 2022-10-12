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Российский космонавт Сергей Прокопьев стал командиром МКС

Евгений Жуков
Общество
Российский космонавт Сергей Прокопьев стал командиром МКС
Фото: NASA / Public Domain

Космонавт Сергей Прокопьев принял командование Международной космической станцией (МКС) от астронавта Саманты Кристофоретти. Об этом в среду, 12 октября, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Кристофоретти передала «ключ от станции», подчеркнув, что не могла «представить лучшего человека для передачи командования». Она отметила стиль руководства Прокопьева, а также поблагодарила всех коллег за работу.

Церемония передачи завершилась традиционными ударами в корабельный колокол. В ночь с 12 на 13 октября МКС покинет пилотируемый корабль Crew Dragon.

Прокопьев в свою очередь поблагодарил весь экипаж 67-й экспедиции МКС и пожелал членам Crew-4 благополучно вернуться на Землю, передает Telegram-канал Роскосмоса.

До этого сообщалось, что россиянка Анна Кикина вместе с экипажем корабля Crew Dragon прибыла на МКС. К ее летному костюму был прикреплен символ родного города Новосибирска — Городовичок.

Корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек, в том числе и Кикиной, отправился с космодрома во Флориде на МКС 5 октября. Пуск ракеты-носителя Falcon 9 прошел по расписанию — в 19:00 по московскому времени.

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