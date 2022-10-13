В Минфине рассказали о внедрении цифрового рубля в следующем году

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Минфин будет участвовать в пилотировании цифрового рубля в 2023 году. Новую форму национальной валюты планируется использовать в бюджетном процессе, ведомство уже начало соответствующее обсуждение с Центробанком, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Цифровая версия рубля позволит государству повысить контроль за целевым расходованием бюджетных средств, проводить адресные выплаты, а также оптимизировать процесс возврата неизрасходованных денег, рассказали «Известиям» в ЦБ.

В регуляторе уточнили, что в апреле 2023 года запустится пилотирование на реальных клиентах с цифровой валютой, а после этого планируется поэтапно внедрять различные виды государственных платежей и операций, что потребует совместной работы с Минфином и Казначейством.

По словам главы Центра развития технологических инноваций Газпромбанка Евгения Коваля, при помощи цифрового рубля получится отследить, куда были потрачены выделенные государством деньги, за счет их маркировки, а также сформировать смарт-контракты для проведения однотипных сделок.

В начале октября доцент кафедры «регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб рассказал, что у цифрового рубля много характеристик и свойств, которые сделают его весьма востребованным инструментом.