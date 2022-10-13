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Тишковец: период золотой осени в России затянется в 2022 году

Егор Провоторов

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Погода в Москве
Общество
Тишковец: период золотой осени в России затянется в 2022 году
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Период золотой осени в России в нынешнем году затянется и продлится чуть дольше обычного. Об этом журналистам в четверг, 13 октября, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Эксперт заметил, что глубокая осень приходит в Центральную Россию примерно в середине октября или ближе к концу месяца, однако устойчивые заморозки придут на несколько недель позже, чем обычно, пишет радио Sputnik.

Осенних заморозков при этом на горизонте не видно, только на почве и по ночам. По долгосрочным прогнозам, октябрь будет по меньшей мере на два-три градуса теплее, чем должен быть, подчеркнул Тишковец.

При этом все же некоторые регионы уже начали ощущать скорый приход зимнего времени года. К примеру, в Москве дневная температура упала до десяти градусов, а по ночам преобладают легкие заморозки.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в связи с антициклоном к концу недели в столичном регионе может потеплеть до 14 градусов. Он также добавил, что с четверга в Москве похолодает до 10 градусов, а в ночные часы в отдельных районах Москвы и области столбики термометров опустятся до минусовых значений.

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