Владислав Овчинский: Столичная компания приняла на переработку более трех тысяч машин

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики

Московское предприятие «Вторалюминпродукт» с начала этого года утилизировало более 2,5 тысячи автомобилей, а также свыше 800 автобусов и грузовиков. А в целом его производственные мощности позволяют перерабатывать до пяти тысяч авто в месяц. Об этом в четверг, 13 октября, сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

— Современные технологии авторециклинга позволяют извлекать из утилизируемых машин до 98 процентов черных и цветных металлов и использовать их повторно, тем самым значительно снижая нагрузку на экологию. Таким образом, вышедшее из эксплуатации транспортное средство может стать источником вторичных материальных ресурсов, — рассказал он.

В Москве утилизацией машин занимается промышленное предприятие «Вторалюминпродукт», чьи производственные мощности позволяют перерабатывать до пяти тысяч авто в месяц. С начала 2022 года компания переработала более 2,5 тысячи машин и свыше 800 автобусов и грузовиков.

В этом году компания стала партнером городского сервиса «Вывоз ненужных вещей». С его помощью можно бесплатно утилизировать вышедшую из строя машину, крупногабаритную технику и металлические предметы. Компания получила уже несколько десятков обращений от москвичей и утилизировала более 20 личных автомобилей.

— Наше предприятие участвовало в разработке федеральной программы по утилизации в начале 2000-х годов и сейчас активно помогает в актуализации законодательства по этому направлению. Мы занимаемся утилизацией транспортных средств для юридических лиц и работаем с населением через совместный проект с правительством Москвы. Это прекрасная возможность сделать утилизацию старого автомобиля доступной для экоответственных жителей города, — добавил генеральный директор ООО «ПК «Вторалюминпродукт» Илья Качапин.