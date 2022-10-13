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Абрамченко: Доля вторматериалов в стройотрасли достигнет 40 процентов к 2030 году

Ирина Игнатенко
Общество
Абрамченко: Доля вторматериалов в стройотрасли достигнет 40 процентов к 2030 году
Фото: roscongress / Александр Уткин

Вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила паспорт программы по применению вторичных ресурсов в сфере строительства и ЖКХ на период до 2030 года.

Она отметила, что программа разработана в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». В рамках программы планируется внедрить комплексный подход к обращению с отходами и нарастить долю вторсырья в строительной отрасли.

— К 2030 году ожидаем, что порядка 40 процентов вторичных ресурсов будет возвращаться в строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, — рассказала Виктория Абрамченко.

За последние десять лет масса образующихся каждый год отходов строительства выросла в более чем 8 раз до 96,3 миллиона тонн. При этом только 18 процентов отходов строительства и ремонта в настоящее время используется повторно, передает «360».

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко предложила учредить Российскую экологическую неделю (РЭН) и проводить мероприятие каждый год. Об этом она сообщила на пленарном заседании Российского экологического форума.

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