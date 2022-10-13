Военно-спортивный фестиваль имени Суворова пройдет в Москве 24–28 октября

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

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Финальные соревнования I Всероссийского военно-спортивного фестиваля имени генералиссимуса Суворова среди кадет пройдут в спорткомплексе ЦСКА с 24 по 28 октября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы в четверг, 13 октября.

Фестиваль посвящен Дню народного единства, Международному дню против фашизма, расизма и антисемитизма, а также Всемирному дню молодежи. Торжественная церемония открытия состоится 24 октября в 14:00.

Соревнования пройдут одновременно по трем видам спорта — армейскому рукопашному бою, самбо и дзюдо. Показавшим лучший результат участникам присвоят спортивные разряды.

5 и 6 октября в легкоатлетическом футбольном комплексе ЦСКА прошел третий спортивный турнир «Игры долголетия». В этом году в нем приняло участие более 350 участников проекта «Московское долголетие», которые сразились в четырех видах спорта: футбол, волейбол, настольный теннис и шахматы.

За победу в турнире боролись команды из 11 административных округов столицы. В футбольном состязании встретились 16 команд. Второй год подряд лучшими на поле оказались игроки Юго-Восточного административного округа.