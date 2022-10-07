Более 350 участников проекта «Московское долголетие» сразились в спортивном турнире «Игры долголетия»

Фото: Центр московского долголетия

5 и 6 октября в легкоатлетическом–футбольном комплексе ЦСКА прошел III спортивный турнир «Игры долголетия». В этом году в нем приняло участие более 350 участников проекта «Московское долголетие», которые сразились в четырех видах спорта — футбол, волейбол, настольный теннис и шахматы.

— Спортивные активности за 4,5 года работы проекта «Московское долголетие» пользуются наибольшей популярностью среди москвичей старшего поколения. На данный момент их посещает более 93 тысяч человек. А неизменным лидером топ-5 занятий была и остается гимнастика, ее выбирает 17,5% участников. Традиционный турнир «Игры долголетия» проходит не для того, чтобы установить рекорд или добиться высоких спортивных результатов, а для того, чтобы москвичи старшего поколения своим примером еще раз доказали, что занятия физической активностью — это прежде всего здоровье, а соревнования — азарт, позитив и стремление к победе, что также является важной составляющей спорта, — рассказал заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

За победу в турнире «Игры долголетия» боролись команды участников проекта «Московское долголетие» из 11 административных округов столицы.

В футбольном состязании встретились 16 команд. Второй год подряд лучшими на поле оказались игроки Юго-Восточного административного округа. Все футболисты «серебряного» возраста, по словам судей, показали высокое мастерство владения мячом, а финальный матч по накалу эмоций не уступал игре профессиональных спортсменов высшей лиги. Победители определились в серии послематчевых пенальти. Серебро досталось команде Восточного округа, бронза — Зеленограду.

Фото: Центр московского долголетия

Поддержать футболистов пришли их друзья по проекту, близкие и родные. Они скандировали кричалки и речовки. Моральный дух спортсменов поднимали и баннеры, которые нарисовали болельщики. Кроме того, в перерывах между матчами команды поддерживали группы чирлидеров из проекта «Московское долголетие».

В настольном теннисе разыграли по девять комплектов наград в индивидуальном зачете и три медали в командном. Лучший результат показали участники проекта из Северного округа — в командном зачете они заняли первое место. Второй год подряд серебро достается игрокам из Зеленограда. Бронзу завоевала команда Восточного округа.

Участники турнира, отметили высокий уровень игры соперников, а на столах разыгрывались настоящие баталии.

В шахматном турнире золото завоевала команда из ЮЗАО. Ее участники показали лучшие результаты и в личном зачете, принеся в копилку еще две золотые и одну серебряную медали. С небольшим разрывом на втором месте оказалась команда Южного округа, а бронзу получили шахматисты ЗАО.

— Игры долголетия» стали для меня первым крупным турниром. Занимаюсь в шахматном кружке в проекте «Московское долголетие». Когда меня пригласили выступить с командой ЮЗАО, решила попробовать свои силы. У нас очень сплоченная команда. В течение всего турнира очень переживали, поддерживали и болели друг за друга. Думаю, отчасти это и помогло нам победить, — поделилась участница Людмила Симонова.

Фото: Центр московского долголетия

Беспроигрышную серию в волейбольном турнире показала команда Юго-Восточного округа. Не уступив соперникам ни в одной из пяти сыгранных игр, участники стали чемпионами «Игр долголетия — 2022».

Победители отметили, что у них были очень сильные соперники.

— Нам попались очень достойные противники, они сражались, как львы, и не давали расслабиться ни на минуту, — отметил игрок команды ЮВАО Владимир Волков.

Серебряным призером стала команда Северного округа, а бронза досталась участникам из Северо-Востока.

Центральным событием «Игр долголетия» стал товарищеский матч между командами победителей турнира и звезд эстрады «Старко». На поле вышли Валерий Сюткин, Григорий Гладков, Валерий Дайнеко, Валерий Ярушин, Михаил Гребенщиков, Игорь Мельник и другие.

Команда «Московского долголетия» из Юго-Восточного округа победила со счетом 4:1. Оба тайма москвичи старшего поколения одерживали преимущество на поле и вели игру у ворот соперника. Кроме того, сегодня на поле наравне с игроками мужчинами за победу боролась 75-летняя Елена Кротова. Она полюбила футбол еще в детстве — играла с мальчишками во дворе, ходила на игры любимой команды «Спартак». С 2019 года Елена Кротова тренируется и играет в команде Юго-Востока. И если сначала мужчины встретили женщину скептично, то после того, как увидели ее на поле, Елена стала полноправным членом команды.

Все футбольные матчи комментировал российский телеведущий и известный спортивный комментатор Виктор Гусев.